В рамках подготовки к зиме в Москве отремонтировали 12 мостов и тоннелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве в рамках подготовки к зимнему сезону отремонтировали 12 мостов и тоннелей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Бирюков уточнил, что на всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие.

Сейчас ведется ремонт четырех объектов ТТК, Северянинского и Карачаровского путепроводов. В работах задействованы порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации.

Завершение работ намечено на IV квартал текущего года. Всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений.

В июле начался капитальный ремонт Большого Каменного моста. Специалисты отреставрируют гранитные плиты облицовки и чугунные элементы ограждения. Фактически мост пересоберут заново.

При этом движение автотранспорта ограничили лишь частично. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.