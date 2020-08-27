В рамках подготовки к зиме в Москве отремонтировали 12 мостов и тоннелей

10:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В Москве в рамках подготовки к зимнему сезону отремонтировали 12 мостов и тоннелей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
Бирюков уточнил, что на всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие.
Сейчас ведется ремонт четырех объектов ТТК, Северянинского и Карачаровского путепроводов. В работах задействованы порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации.
Завершение работ намечено на IV квартал текущего года. Всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений.
В июле начался капитальный ремонт Большого Каменного моста. Специалисты отреставрируют гранитные плиты облицовки и чугунные элементы ограждения. Фактически мост пересоберут заново.
При этом движение автотранспорта ограничили лишь частично. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.
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