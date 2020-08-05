На Большом Каменном мосту начался демонтаж гранитных плит облицовки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

На Большом Каменном мосту в рамках проведения капитального ремонта начали демонтировать гранитные плиты облицовки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности планируется демонтировать и направить на реставрацию порядка 4,5 тысячи квадратных метров гранита. Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид, после чего их вновь используют для облицовки моста", – отметил заммэра.

Работы стартовали 11 июля. Сейчас в них задействованы около 200 рабочих и более 30 единиц строительной техники. С проезжей части уже сняли более 8 тысяч квадратных метров асфальта.

Также разобраны железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега, гранитные ступени, борт между тротуаром и дорогой. Чугунные элементы ограждения отправлены на реставрацию.

По словам Бирюкова, в ходе капремонта мост фактически пересоберут заново. При этом движение автотранспорта ограничили лишь частично. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.

Ранее заммэра отмечал, что в ходе ремонта моста будут воссозданы исторические дубовые витражи. Также проектом предусмотрена реставрация гранитной облицовки и мачт освещения.

Бирюков отметил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста.