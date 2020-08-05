На Большом Каменном мосту начался демонтаж гранитных плит облицовки

15:57
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
На Большом Каменном мосту в рамках проведения капитального ремонта начали демонтировать гранитные плиты облицовки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности планируется демонтировать и направить на реставрацию порядка 4,5 тысячи квадратных метров гранита. Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид, после чего их вновь используют для облицовки моста", – отметил заммэра.
Работы стартовали 11 июля. Сейчас в них задействованы около 200 рабочих и более 30 единиц строительной техники. С проезжей части уже сняли более 8 тысяч квадратных метров асфальта.
Также разобраны железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега, гранитные ступени, борт между тротуаром и дорогой. Чугунные элементы ограждения отправлены на реставрацию.
По словам Бирюкова, в ходе капремонта мост фактически пересоберут заново. При этом движение автотранспорта ограничили лишь частично. Работы планируется завершить в IV квартале 2021 года.
Ранее заммэра отмечал, что в ходе ремонта моста будут воссозданы исторические дубовые витражи. Также проектом предусмотрена реставрация гранитной облицовки и мачт освещения.
Бирюков отметил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста.
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