При капремонте Большого Каменного моста воссоздадут исторические дубовые витражи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста отреставрируют чугунные элементы ограждения и воссоздадут исторические дубовые витражи, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы предстоят масштабные, фактически сооружение пересоберут заново, при этом мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он уточнил, что проектом капремонта моста также предусмотрена реставрация гранитной облицовки и мачт освещения. К настоящему моменту уже снято около 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, разобраны железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста.

В работах задействованы около 200 специалистов комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники. Завершить реставрацию планируется в IV квартале 2021 года.

По словам Бирюкова, проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря новейшим уникальным технологиям, которые впервые были применены в прошлом году при проведении капремонта Большого Москворецкого моста.