Пешеходный мост через Яузу появится в конце 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные, будет полностью построен в 2022 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова генерального директора "Мосинжпроекта" Альберта Суниева.

Строительство моста через реку Яузу предусмотрено в проекте создания транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Протяженность моста составит 75 метров. В его архитектуре планируется применять легкие современные материалы.

В рамках ТПУ также будет разбит сквер и благоустроена Семеновская набережная. Планируется и постройка многофункционального комплекса, который будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Карамышевская набережная сможет принимать пассажирские суда после реконструкции. Там планируют отремонтировать два причала – "Верхние Мневники" и "Домостроительный комбинат". Возле моста должны появиться 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетная площадка, куда смогут приземляться санитарные вертолеты.

