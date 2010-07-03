Вертолетная площадка появится на Карамышевской набережной

10:24
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Карамышевская набережная сможет принимать пассажирские суда после реконструкции, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор столицы, первый зампредседателя комитета Сергей Кузнецов, там планируют отремонтировать два причала – "Верхние Мневники" и "Домостроительный комбинат". А возле Карамышевского моста должны появиться 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетная площадка, куда смогут приземляться санитарные вертолеты. Они доставляют экстренных больных в больницу № 67 имени Ворохобова.
Благоустраивать будут всю прибрежную полосу – от Живописного моста до 3-го силикатного проезда площадью 56,3 гектара. Кузнецов обратил внимание, что эта территория должна стать местом притяжения для москвичей, прежде всего для жителей близлежащих кварталов, вошедших в программу реновации.
Реконструкция Карамышевской набережной будет иметь свои особенности, отметил он. Предстоит сложная работа по укреплению речных склонов. Это поможет предотвратить оползни, которым подвержен весь берег.
Нестандартных подходов потребует и благоустройство, подчеркнул главный архитектор города. Он напомнил, что Карамышевская набережная является особо охраняемой природной территорией. Это учтут при выборе строительных материалов для дорожек и экотроп.
Территория станет доступной для прогулок и активного отдыха. Среди прочего там сделают детские площадки и пляжные зоны, установят парковые фонари, скамейки, перголы и качели.
Реконструкция ожидает и набережную затона Новинки. А на территории бывшего завода ЗИЛ через затон возведут автомобильный мост. После окончания работ москвичи смогут дойти пешком или доехать на велосипеде от затона Новинки до парка развлечений "Остров мечты".
В ближайшие годы в Москве приведут в порядок 150 километров набережных, рассказывал Сергей Собянин. На этот год запланировано благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.
Три набережные Москвы благоустроят и реконструируют
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