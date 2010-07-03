Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Велосипедные и беговые дорожки появятся на Симоновской набережной после реконструкции. Для этого ее расширят в несколько раз, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на фестивале "Зодчество".

Набережную продлят до проспекта Андропова, чтобы обеспечить транспортное и пешеходное сообщение бывшей промзоны. По словам Кузнецова, проект масштабной реконструкции "будет увязан с действующей улично-дорожной сетью".

"Берег реки будет по необходимости укреплен. А вдоль всей набережной, появится тротуар шириной около трех метров", – рассказал главный архитектор столицы. "Там можно будет, уютно расположившись на шезлонгах, любоваться открывающимся с берега видом на город", – отметил он.

Кузнецов добавил, что на набережной обустроят велосипедные и беговые дорожки общей площадью около семи тысяч квадратных метров.

Велосипедные и беговые дорожки появятся на Симоновской набережной

Велосипедные и беговые дорожки появятся на Симоновской набережной

Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что на месте снесенного Староданиловского моста на набережной Марка Шагала разобьют сады. По словам Сергея Кузнецова, там организуют четыре зеленые зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарниками, разнотравье и "Пушистые холмы", имитирующие лес. Набережная преобразится в новый городской парк на месте бывшей промзоны. Там создадут комфортное пространство для отдыха и занятий с обращенным в сторону реки амфитеатром, спусками к воде и причалом для речного транспорта.