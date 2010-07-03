Электросамокаты и гироскутеры выделят в особую категорию транспорта

18:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса выделят в отдельную категорию транспортных средств. Об этом сообщил РИА Новости начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.
По его словам, в ведомстве "есть понимание", что электросамокаты и гироскутеры нужно "в самостоятельную категорию участников дорожного движения выделять и для нее прописывать какие-то правила". В частности потому, что они не попадают под уже существующую. В то же время "к пешеходам человека, который несется со скоростью 50 километров в час, не очень логично относить".
Он также добавил, что обычными транспортным средствами гироскутеры и электросамокаты тоже нельзя считать, так как "они не доросли до них и не являются по своей сути своей транспортным средством". По этой причине было решено выделить эти средства индивидуальной мобильности в самостоятельную категорию со своими правилами, подытожил Митрохин.
В настоящее время документ об изменениях в ПДД проходит рабочее согласование с Минтрансом и ГИБДД. Процесс принятия поправок непредсказуем по срокам, отметил собеседник агентства. Он уточнил, что Минюст направляет поправки на экспертизу, затем они проходят общественные обсуждения, после чего документ "в правительстве, в аппарате неизвестно сколько пролежит".
Ранее Дмитрий Митрошин сообщил, что в министерстве транспорта и Госавтоинспекции готовят поправки в ПДД. В соответствии с ними пользователи электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, скейтов, роликов должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по тротуарам со скоростью до 20 километров в час. Если на пути нет тротуара или велосипедной дорожки, можно будет выехать на проезжую часть, но держаться строго в правом ряду. Митрошин уточнил, что поправки находятся на стадии обсуждения и рабочего согласования.
А в Мосгордуме предложили ввести права для управления электросамокатами, а электротранспорт приравнять к механическим транспортным средствам. Депутаты считают, что электросамокаты следует разделить на категории. В зависимости от технических показателей транспорт можно будет использовать на разных участках дорог.
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