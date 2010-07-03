Эксперт прокомментировал возможные поправки в ПДД для самокатов

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил сообщения о готовящихся поправках в ПДД, которые предусматривают введение термина "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) для электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, скейтов и роликов.

"Я считаю, что их, конечно, надо регулировать. Они, безусловно, являются участниками дорожного движения, причем передвигаются достаточно быстро. Им сегодня места на дорогах нет именно потому, что не урегулировано, где и как они должны передвигаться", – сказал Похмелкин в беседе с RT.

Он выразил мнение, что лучше всего предусмотреть для таких видов транспорта велосипедные дорожки. При этом Похмелкин подчеркнул, что такие вещи должны обсуждаться широко с привлечением экспертов.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин сообщил, что в министерстве транспорта и Госавтоинспекции готовят поправки в ПДД.

По его словам, пользователи электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, скейтов, роликов должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по тротуарам со скоростью до 20 километров в час.

Если на пути нет тротуара или велосипедной дорожки, можно будет выехать на проезжую часть, но держаться строго в правом ряду. Митрошин уточнил, что поправки находятся на стадии обсуждения и рабочего согласования.

А в Мосгордуме предложили ввести права для управления электросамокатами, а электротранспорт приравнять к механическим транспортным средствам. Депутаты считают, что электросамокаты следует разделить на категории. В зависимости от технических показателей транспорт можно будет использовать на разных участках дорог.

За период с апреля по май 2019 года произошло 32 ДТП с участием самокатов, электросамокатов и сегвеев. Погиб один человек, пострадали 32, 25 из них – дети.

