СМИ сообщили о подготовке поправок к ПДД из-за электросамокатов

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Поправки к ПДД, предусматривающие введение термина "средства индивидуальной мобильности" (СИМ), готовят в министерстве транспорта и Госавтоинспекции, сообщил газете "Коммерсант" начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Он отметил, что пользователи электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, скейтов, роликов должны будут перемещаться до велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по тротуарам со скоростью до 20 километров в час.

Если на пути нет тротуара или велосипедной дорожки, можно будет выехать на проезжую часть, но держаться строго в правом ряду.



Митрошин уточнил, что поправки находятся на стадии обсуждения и рабочего согласования.

Ранее заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков заявил, что готовятся предложения по изменениям в правила дорожного движения о признании самоката видом транспорта и введении административной ответственности для их владельцев.

По его словам, необходимость этого обусловлена тем, что в столице активно развиваются такие виды транспорта, как самокат, электросамокат, сегвей. Он добавил, что обсуждается и изменение административной ответственности водителей данной категории транспорта.

В Мосгордуме предложили ввести права для управления электросамокатами, а электротранспорт приравнять к механическим транспортным средствам. Депутаты считают, что электросамокаты следует разделить на категории. В зависимости от технических показателей транспорт можно будет использовать на разных участках дорог.

За период с апреля по май 2019 года произошло 32 ДТП с участием самокатов, электросамокатов и сегвеев. Погиб один человек, пострадали 32, 25 из них – дети.