В Госдуме опровергли слухи о запрете покупать авто без парковочного места

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Госдуме нет законопроекта о запрете покупать автомобиль без парковочного места или гаража. Такое заявление сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишут "Дни.ру".

Как напомнил Володин, слухи о том, что депутаты якобы рассматривают подобную инициативу, появились в ряде региональных СМИ. Председатель Госдумы опроверг эту информацию и призвал прекратить публиковать фейковые новости. "Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан", – отметил Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что фейковые новости противозаконны и "создают ненужное напряжение в обществе".

Ранее в Росстандарте предложили сократить на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину габариты парковочных мест для легковушек в городах России. Как пояснили в ведомстве, такая мера будет стимулировать автовладельцев пользоваться малолитражками взамен больших кроссоверов. При этом ширина проезда останется прежней – не менее трех метров. В случае успешного введения нового стандарта максимальная длина парковочного места составит 5,5 метра, а ширина – два метра.