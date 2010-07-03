В России могут появиться парковки-пазлы

Многоуровневые "пазловые" парковки появятся в скором времени в городах Московской области.
"Перспективны в этом плане муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например Красногорск, Люберцы, Балашиха, Химки", – цитирует газета "Известия" представителя пресс-службы правительства региона.
Емкость нового вида паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин. Пазловый паркинг устроен по принципу матрицы со свободными ячейками.
По словам разработчиков, такой паркинг может встраиваться в здание или устанавливаться на открытых парковках. Режимы управления – автоматическое, полуавтоматическое, ручное, осуществляется с помощью бесконтактных карт, пультов управления, сенсорных панелей.
Ранее сообщалось, что в московской промзоне построят дом с паркингом- скалодромом. По замыслу архитекторов, въезд в подземный зимой станет детской ледяной горкой.
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