Машиноместа в Москве впервые выставят на торги без цены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машиноместа в Москве впервые выставят на торги без объявления начальной цены.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике, предложения начнут появляться на инвестиционном портале столицы с 3 июля.

В течение всего месяца на продажу таким способом будут выставлены 42 объекта, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что юго-западе города выставят 15 машиномест, на востоке – 11, на северо-западе – 10, в центре – пять и одно место на западе.

Ранее стало известно, что новый гаражный комплекс на 140 машиномест появится в районе Левобережный.