Новый паркинг появился в "Москва-Сити"

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Новый паркинг по адресу: Краснопресненская набережная, дом 19 в "Москва-Сити" ввели в эксплуатацию.

Как говорится в сообщении Мосгосстройнадзора, площадь наземно-подземного объекта составляет 157,4 тысячи квадратных метров.

Он включает в себя пять подземных этажей и четырнадцать наземных. При этом на двух верхних этажах размещаются офисы, передает Агентство "Москва".

В настоящий момент введены в эксплуатацию десять наземных этажей. Офисы планируется открыть позже. Работы завершатся во втором квартале 2019 года.

15 марта стало известно, что паркинг №2 в столичном аэропорту Внуково закрыли на капитальный ремонт.