Сотруднику АМПП пришлось защищаться от нарушителя правил парковки

Сотруднику ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) пришлось применить газовый баллончик, чтобы защититься от напавшего на него нарушителя правил парковки.
Инспектор АМПП фотографировал машину, которая была припаркована с закрытыми номерами. К нему подошел владелец автомобиля, начал угрожать и оскорблять инспектора.
"Потом водитель попытался плюнуть в сотрудника АМПП, после чего тот достал газовый баллончик, чтобы защититься. Автомобилист продолжал вести себя агрессивно, призывал использовать оружие. Когда инспектор уже уходил, водитель догнал и напал на него, после чего тот использовал газовый баллончик – в качестве самообороны. Но автовладельца это не остановило, и он еще раз напал на сотрудника и избил его", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АМПП.
Отмечается, что происшествие попало на видеофиксатор, записи которого передали в полицию.
С 9 января в столице увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.
С 15 декабря прошлого года на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.
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