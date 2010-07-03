Сотруднику АМПП пришлось защищаться от нарушителя правил парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотруднику ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) пришлось применить газовый баллончик, чтобы защититься от напавшего на него нарушителя правил парковки.

Инспектор АМПП фотографировал машину, которая была припаркована с закрытыми номерами. К нему подошел владелец автомобиля, начал угрожать и оскорблять инспектора.

"Потом водитель попытался плюнуть в сотрудника АМПП, после чего тот достал газовый баллончик, чтобы защититься. Автомобилист продолжал вести себя агрессивно, призывал использовать оружие. Когда инспектор уже уходил, водитель догнал и напал на него, после чего тот использовал газовый баллончик – в качестве самообороны. Но автовладельца это не остановило, и он еще раз напал на сотрудника и избил его", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АМПП.

Отмечается, что происшествие попало на видеофиксатор, записи которого передали в полицию.

С 9 января в столице увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить пять тысяч рублей. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.

С 15 декабря прошлого года на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.