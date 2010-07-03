Во Внукове закрыли на ремонт паркинг №2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном аэропорту Внуково на капитальный ремонт закрыли паркинг №2. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Для пассажиров и встречающих доступен паркинг №1. "Действуют следующие тарифы: первые 15 минут первого часа – бесплатно, стоимость первого полного/неполного часа парковки – 500 рублей; второго и третьего полного/неполного часа парковки – 100 рублей", – уточнили в пресс-службе.

День парковки будет стоить 750 рублей, парковочное место в закрытом боксе стоит 1 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года до аэропорта Внуково дотянут метро. Это первый аэропорт в стране, в который можно будет добраться на этом виде общественного транспорта. Трассу подземки уже согласовали с местными жителями и администрацией аэропорта. Длина нового участка подземки будет чуть больше пяти километров.