Дом с паркингом-скалодромом построят в московской промзоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура утвердила проект строительства жилого комплекса площадью 65 тысяч квадратных метров на 3-й Хорошевской улице. Он станет частью проекта по развитию промышленных территорий. Строительство ЖК начнется в конце 2019 года.

"Особенностью комплекса станет паркинг-скалодром", – приводит слова главного архитектора города Сергея Кузнецова портал мэра и правительства Москвы.

Проект разработан архитектурным бюро GAFA Architects. В отделке фасадов применяет кирпич ручной формовки с неровными "состаренными" краями и деревянные панели.

На первых этажах спроектированы двухуровневые квартиры с антресолями со внешним входом и патио во внутреннем дворе. Въезд в подземный паркинг архитекторы решили превратить в скалодром. Зимой он становится детской ледяной горкой.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в столице построят многофункциональный трехэтажный паркинг с со спортивной площадкой на крыше. Там будут располагаться теннисные корты и залы для игры в сквош и мини-футбол.