Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД проанализирует возможность сокращения размеров парковочных мест, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве уточнили, что с учетом средних размеров автомобилей, габариты парковочного места для легковушек возможно уменьшить как в ширину, так и в длину. Это позволит организовать дополнительные парковочные места.

"Сейчас мы анализируем, какие это должны быть показатели, при которых автомобилю будет комфортно парковаться", – говорится в сообщении.

Сегодня в Москве для обозначения зоны парковки применяется дорожная разметка 1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками).

Ранее в Росстандарте предложили значительно сократить в городах России минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей. Стандартный размер парковок могут сократить на 0,5 метра в ширину и на 0,3 в длину.

В Росстандарте считают, что такая мера поможет стимулировать граждан пользоваться в городах малолитражками взамен больших кроссоверов. При этом ширина проезда останется прежней – не менее 3 метров. В случае успешного введения нового стандарта максимальная длина парковочного места составит 5,5 метра, а ширина – 2.

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов оценил идею. Он отметил, что с помощью уменьшения ширины и длины парковок ожидается появление дополнительных парковочных мест для автомобилей там, где в настоящее время действует запрет на остановку и стоянку по правилам дорожного движения.