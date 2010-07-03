В Федерации автовладельцев России поддержали идею сузить парковочные места

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов оценил идею сужения парковочных мест.
"На данный момент ширина парковочных мест регулируется с помощью строительных норм и правил. Инициатива по их уменьшению поможет городам эффективно использовать парковочное пространство", – цитирует RT слова Клевцова.
Он отметил, что с помощью уменьшения ширины и длины парковок ожидается появление дополнительных парковочных мест для автомобилей там, где в настоящее время действует запрет на остановку и стоянку по правилам дорожного движения.
Ранее появилась информация, что в городах России могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей. Стандартный размер парковок могут сократить на 0,5 метра в ширину и на 0,3 в длину.
В Росстандарте считают, что такая мера поможет стимулировать граждан пользоваться в городах малолитражками взамен больших кроссоверов. При этом ширина проезда останется прежней – не менее 3 метров.
В случае успешного введения нового стандарта максимальная длина парковочного места составит 5,5 метра, а ширина – 2. Отмечается, что нововведение также позволит увеличить количество платных парковок.
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