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06:27

Росстандарт предложил уменьшить размеры парковочных мест

транспорт город авто

06:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городах России могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.

Отмечается, что стандартный размер парковок могут сократить на 0,5 метра в ширину и на 0,3 в длину. В Росстандарте считают, что такая мера поможет стимулировать граждан пользоваться в городах малолитражками взамен больших кроссоверов. При этом ширина проезда останется прежней – не менее 3 метров.

В случае успешного введения нового стандарта максимальная длина парковочного места составит 5,5 метра, а ширина – 2. Отмечается, что нововведение также позволит увеличить количество платных парковок.

Ранее стало известно, что в Подмосковье появятся механизированные парковки-пазлы. На таких стоянках автомобиль будет перемещаться с помощью специальной поднимающейся платформы.

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транспорт город авто

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