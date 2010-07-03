В Финляндии выписали первые штрафы пользователям самокатов

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Командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн сообщил, что правоохранительные органы столичного региона страны впервые выписали штрафы пользователям городских служб проката самокатов. Его слова приводит РИА Новости.

"Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживленном тротуаре в Эспоо", – рассказал Пастерштейн.

Как отмечают финские медики, с появлением городских служб проката самокатов количество случаев травматизма на улицах города увеличилось многократно. Пользователь может взять на прокат любой попавшийся по пути самокат, предварительно зарегистрировавшись в специальном приложении. Стоимость активации самоката составляет 1 евро, после чего нужно платить 25 центов за каждую минуту.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Норайр Блудян сообщил, что ведомство планирует разработать правила езды на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах и моноколесах – осенью их направят в Госдуму и министерство транспорта. По словам Блудяна, в правилах будут содержаться указания на скоростные ограничения, а также на разрешенные зоны использования того или иного вида микромобильности.