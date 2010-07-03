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10:48

В Москве разработают правила езды на сегвеях и гироскутерах

транспорт город общество

10:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комиссии столичной Общественной палаты по транспорту Норайр Блудян сообщил, что ведомство планирует разработать правила езды на электросамокатах, сегвеях, гироскутерах и моноколесах – осенью их направят в Госдуму и министерство транспорта. Об этом пишет Агентство "Москва".

По словам Блудяна, в правилах будут содержаться указания на скоростные ограничения, а также на разрешенные зоны использования того или иного вида микромобильности. Вопрос о проработке соответствующих рекомендаций уже включили в план работы комиссии. Для обсуждения темы пригласят представителей столичного правительства, депутатов Мосгордумы и экспертов.

Ранее заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков сообщил, что за период с апреля по май 2019 года произошло 32 ДТП с участием самокатов, электросамокатов и сегвеев. Погиб один человек, пострадали – 32, 25 из них – дети. Ходаков подчеркнул, что ЦОДД уже готовит предложения по изменениям в правила дорожного движения о признании самоката видом транспорта и введении административной ответственности для их владельцев.

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транспорт город общество

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