Два человека погибли в ДТП с участием скутера в Московской области

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

В Одинцовском городском округе произошло ДТП с участием скутера, погибли два человека.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на третьем километре 1-го Успенского шоссе при выезде из поселка Власиха.

Отмечается, что скутер столкнулся с автомобилем BMW. Погибли водитель и пассажир скутера.

Ранее водитель скутера погиб при столкновении с автомобилем в Орехово-Зуеве.