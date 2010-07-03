Водитель скутера погиб при столкновении с автомобилем в Орехово-Зуеве

Фото: vk.com/motomsk_dtp

Скутер столкнулся с автомобилем в Орехово-Зуеве, сообщает Агентство "Москва". В результате аварии водитель скутера погиб на месте.

ДТП произошло на 8-м километре автодороги Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха.

В связи со случившимся в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.