Мотоциклист погиб на подъездной дороге к аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мотоциклист погиб в результате ДТП на подъездной дороге к аэропорту Домодедово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Авария произошла в 15:18 в Ленинском районе на 23-м километре подъездной дороги к аэропорту. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Ведомство призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее водитель скутера погиб при столкновении с автомобилем в Орехово-Зуеве. ДТП произошло на 8-м километре автодороги Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха.