Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Москвы

Мотоциклист получил травмы в ДТП в Тверском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на улице Краснопролетарская на пересечении с Садовым кольцом. Там мотоцикл столкнулся с легковушкой.

Сейчас мотоциклиста осматривают медики скорой помощи.

Ранее человек погиб в аварии в Сергиево-Посадском городском округе. ДТП произошло на 94-м километре федеральной трассы А108.