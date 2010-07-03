Один человек погиб в аварии в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек погиб в аварии в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщается в микроблоге министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в Twitter.

ДТП произошло в 15:30 на 94-м километре федеральной трассы А108, где столкнулись два транспортных средства. Аналогичное происшествие случилось утром в том же районе на 16-м километре автодороги М-8 "Сергиев Посад – Холмогоры". Один человек стал жертвой аварии, еще один пострадал.

Министерство призвало соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.