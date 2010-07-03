Жертвами ДТП в Орехово-Зуеве стали два человека

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Два человека погибли в аварии на третьем километре автодороги Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минтранс Подмосковья.

Столкновение двух машин произошло в 11:20. Также известно об одном пострадавшем.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.