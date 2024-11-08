Суд в Вашингтоне приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа

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Спецпрокурор по делу о вмешательстве в выборы против Дональда Трампа предупредил суд, что инстанции придется учесть результаты выборов президента, в которых он одержал победу.

"Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам Минюста", – цитирует РИА Новости соответствующее ходатайство.

К настоящему моменту суд удовлетворил это прошение. В соответствии с постановлением инстанции, прокуратура должна будет представить отчет о своих дальнейших планах до 2 декабря.

По данным СМИ, на фоне победы Трампа в президентских выборах министерство юстиции США рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел, возбужденных против него. Это планируется сделать до его вступления в должность, поскольку действующие правила ведомства запрещают преследовать находящегося у власти президента.

Трамп проходит в качестве фигуранта четырех уголовных процессов в США, из них два заведены на федеральном уровне, еще два – в штатах Нью-Йорк и Джорджия. В августе спецпрокурор Джек Смит передал в суд Вашингтона очередное обвинительное заключение против Трампа.

Его обвиняют в сговоре с целью обмана США, противодействии и попытке противодействия официальным процедурам, сговоре для противодействия официальным процессам и заговоре против права.