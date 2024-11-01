Трамп подал в суд на телеканал с требованием заплатить 10 млрд долларов

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал иск против телеканала CBS News из-за интервью с его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, телеканал ввел своих зрителей в заблуждение, показав отредактированную версию, где Харрис задают вопросы не в прямом эфире, и таким образом, она могла отвечать заранее заготовленными фразами.

"Из-за действий CBS народ не смог понять, какую Харрис он увидел во время интервью: кандидата в президенты или марионетку редактора, который находился за кулисами", – пояснил он.

В качестве компенсации Трамп потребовал от телеканала выплаты на сумму как минимум 10 миллиардов долларов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа ожидает "сокрушительная победа" на президентских выборах в США.

По его словам, досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы, по сравнению с показателями, зафиксированными в этот же день в 2020 году.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

Также в преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.