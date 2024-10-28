Джо Байден досрочно проголосовал на выборах в США

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Американский лидер Джо Байден досрочно проголосовал на выборах на пост президента США, передает РИА Новости со ссылкой на американские телеканалы.

Отмечается, что действующий президент отдал свой голос в штате Делавэр.

"Идите голосовать", – сказал Байден, направляясь на участок.

По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, уже 43 миллиона американцев проголосовали на выборах.

В зависимости от результатов выборов в США, считает востоковед Елена Супонина, с новой силой может вспыхнуть конфликт между Израилем и Ираном. Об этом эксперт заявила в беседе с радио КП.

"Если победит (Дональд. – Прим. ред.) Трамп, то это означает явную большую войну в регионе. Этого очень опасается Иран", – сказала эксперт, добавив, что в случае победы Камалы Харрис конфликт продолжит быть вялотекущим.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От демократов на них баллотируется вице-президент Камала Харрис, а республиканцев представляет бывший президент Дональд Трамп.

При этом оба кандидата продолжают набирать практически одинаковое количество процентов поддержки от населения семи штатов, которые считаются ключевыми для победы. Американское разведсообщество считает, что Россия предпочитает кандидатуру Трампа, тогда как Харрис более предпочтительна Ирану.