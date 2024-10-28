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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что готова пройти тест на IQ, и призвала конкурента от республиканцев Дональда Трампа сделать то же самое. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.

Ранее Трамп заявил, что у его оппонентки "очень низкий IQ", и призвал ее пройти тест на умственные способности. Он объяснил, что Харрис в интервью американскому журналисту Андерсону Куперу не смогла прямо ответить на простые вопросы. Это, по мнению экс-президента Штатов, указывает на то, что "с ней что-то не так".

Харрис же считает, что Трамп становится все "более нестабильным и неуравновешенным" и перешел на личности, потому что у него нет плана для американского народа.

Между тем Трамп провел в Нью-Йорке митинг, на котором собрал 20 тысяч сторонников. Во время мероприятия на сцену вышли юрист Роберт Кеннеди – младший, журналист Такер Карлсон, актер Халк Хоган и бизнесмен Илон Маск. Также республиканцы позвали комиков, которые рассказывали шутки про демократов.

В свою очередь, бывший президент США Барак Обама в рамках предвыборной кампании Харрис на митинге Демпартии в Мичигане зачитал строчки из песни американского рэпера Эминема и осудил Трампа. Участники митинга поаплодировали политику.