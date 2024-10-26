Пушков: демократы готовят фальсификацию выборов в США, разрешая голосовать мигрантам

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Представители демократической партии США готовят фальсификацию президентских выборов. Для этого они разрешают мигрантам голосовать в подконтрольных им штатах, заявил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, они должны будут отдать свои голоса за Камалу Харрис, представляющую партию на выборах 2024 года.

"В 14 штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании", – обратил внимание политик.

Он также уточнил, что главным образом это наблюдается на северо-востоке и западе США.

При этом ранее американский предприниматель, сторонник кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Илон Маск предложил всем проголосовавшим в Пенсильвании бесплатно посетить свои выступления. По данным СМИ, это может быть расценено как подкуп избирателей.

Закон США запрещает проводить выплаты или совершать расходы для оказания вляиния на результаты голосования. При этом не имеет значения, ограничиваются ли эти меры воздействия только теми, кто может отдать свой голос за определенного кандидата.