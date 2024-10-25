Трамп допустил, что может помиловать сына Байдена при победе на выборах

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не исключил, что помилует сына действующего лидера Штатов Джо Байдена Хантера, если победит на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По мнению Трампа, такие уголовные дела плохи для страны. Он рассказал, что после победы на выборах 2016 года он мог добиться уголовного преследования своей основной соперницы от демократов Хиллари Клинтон, однако не стал этого делать.

Республиканец добавил, что не ожидал уголовных дел против себя.

"Чего я не знал, что они будут играть грязно со мной", – приводит РИА Новости слова Трампа из интервью.

В начале декабря 2023 года спецпрокуроры предъявили Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Согласно их данным, в период с 2016 по 2020 год сын президента не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов, а вместо этого тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и машины.

В сентябре того же года ему были предъявлены еще три обвинения, включая незаконное владение оружием. По данным местных СМИ, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. В июне 2024-го присяжные посчитали его виновным по всем пунктам обвинения.

По информации местных СМИ, Байден-младший согласился признать вину по делу о неуплате налогов. Все штрафы и налоги при этом уже были выплачены доверенным лицом Байдена.