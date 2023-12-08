Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов

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Сыну американского президента Джо Байдена Хантеру предъявлены обвинения в неуплате налогов по 9 пунктам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Согласно нему, Хантер Байден не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов в период с 2016 по 2020 год. Вместо этого, по данным спецпрокуроров, он тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели, машины и прочие личные вещи.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден, которого обвиняют в незаконном владении оружием, не признал вину. Он лично присутствовал на судебном слушании в штате Делавэр, потому что его просьбу о возможности участия в заседании по видеосвязи отвергли.

До этого он подал в суд на американскую налоговую службу, обвинив ее в неспособности защитить его персональные данные. Основанием для иска стали действия специалистов службы, которые выступали с публичными заявлениями, давали интервью СМИ и показания конгрессу.

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