В США допросили ближайших помощников Байдена по делу о секретных документах – СМИ

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Спецпрокурор США Роберт Хур допросил несколько ключевых советников главы Белого дома Джо Байдена в рамках расследования по делу о хранении в аналитическом центре и доме американского президента секретных документов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что среди допрошенных были помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, старший помощник Байдена Стив Рикетти, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн, а также постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Как отмечают журналисты, за последние девять месяцев расследование о хранении секретных документов Байдена достигло самых высоких уровней Белого дома и различных ведомств.

Об обнаружении секретных документов в частном офисе Байдена стало известно 11 января. Документы были переданы в национальный архив, а Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден, в свою очередь, заявил, что не знал о документах и не был в курсе об их содержимом.

Позднее помощники президента нашли еще одну партию секретных файлов вне офиса Байдена в Вашингтоне. По словам спецсоветника Белого дома Ричарда Саубера, вторая партия секретных документов была обнаружена в гараже личного дома Байдена в Уилмингтоне.

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