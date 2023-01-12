Байден подтвердил, что юристы нашли секретные документы в его доме

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что юристы обнаружили в его домашней библиотеке секретные документы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они (юристы. – Прим. ред.) закончили проверку прошлым вечером. Они нашли небольшое количество документов с грифами секретности в кладовых помещениях в шкафах для бумаг в моем доме в моей личной библиотеке", – заявил Байден, зачитав текст с бумаги.

Американский президент пообещал, что позднее даст более подробный комментарий в связи с данной ситуацией. Также он выразил готовность сотрудничать с Минюстом США, организовавшим проверку.

По словам спецсоветника Белого дома Ричарда Саубера, вторую партию секретных документов обнаружили в гараже частного дома Байдена в Уилмингтоне.

"Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы – Байдена с грифом секретности", – сказал он.

Саубер пояснил, что еще один документ был найден в комнате, прилегающей к гаражу. В пляжном доме Байдена в Рехобот-Бич секретных материалов не обнаружили. По его словам, представители Белого дома сотрудничают с проверяющими Минюста США.

Информация об обнаружении в офисе Байдена секретных документов появилась 11 января. Они были переданы в национальный архив, а Минюст США организовал проверку. Сам американский лидер заявил, что не знал о документах и их содержимом.

Позже помощники Байдена обнаружили новые секретные файлы вне его офиса в Вашингтоне. Местоположение второй партии документов не уточнялось.

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