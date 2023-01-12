Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители – Сноуден

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что президент США Джо Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом он написал в Twitter.

Для сравнения он напомнил, что Риалити Уиннер, осужденную в США за утечку из Агентства национальной безопасности, приговорили к пяти годам всего за один документ. Тем временем у Байдена, Дональда Трампа, Билла Клинтона и Дэвида Петреуса сотни документов, и никакой ответственности им не грозит, подчеркнул Сноуден.

Он считает, что настоящий скандал в случае с Байденом заключается не в том, что он забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США нашло их за неделю до промежуточных выборов, но умолчало об этом.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что помощники президента США Джо Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов, которые могут быть связаны с американским лидером.

Телеканал не уточнил местоположение второй подборки секретных документов, однако говорится, что Байден пользовался ими после ухода из администрации Обамы.

Первые найденные документы были переданы в национальный архив, а Минюст США занялся проверкой того, как они оказались в офисе президента. Сам же Байден заявил, что не знал о документах и их содержимом.

При этом хранение секретных документов стало причиной для обыска поместья экс-президента США Дональда Трампа в прошлом году. Бывший лидер назвал обыск нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года.

Палата представителей потребовала оценить ущерб от хранения Байденом секретных документов

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