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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американский Минюст является коррумпированным и избирательно ведет расследования.

"Они предлагали Кристоферу Стилу 1 миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", сказали Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами", – написал он в своей социальной сети Truth Social. Цитату приводит ТАСС.

Трамп также заявил, что следствием коррупции в США стали беспорядки у Капитолия 6 января 2021 года. В связи с этим политик задался вопросом, будет ли спецпрокурор Джек Смит заниматься расследованием причин произошедшего.

В октябре издание Times сообщило, что ФБР предлагало экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, подтверждающие ложные утверждения о сговоре Трампа с Россией.

Ранее Трамп заявил, что распространение фейковой информации о связях с Москвой значительно усложняло работу его администрации. Он указал, что самой сложной страной, с которыми ему приходилось иметь дело во время работы на посту президента, является не Россия, Китай, КНДР или Иран, а США.



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