Трамп заявил, что фейки о связах с РФ усложняли его работу на посту президента

Фото: ТАСС/EPA/STEVE POPE
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что распространение фейковой информации о его связях с Россией значительно усложняло работу его администрации. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона, Трамп отметил, что самой сложной страной из всех, с которыми ему приходилось иметь дело во время работы на посту президента, является не Россия, Китай, КНДР или Иран, а США.
"Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, – это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное", – подчеркнул экс-президент.
Ранее Трамп заявил, что переговоры президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина представляют собой "неравный матч" из-за мягкой политики первого. Он также назвал нынешнюю позицию Вашингтона в отношении Москвы и Пекина мягкой, отметив, что при нем внешняя политика США была жестче.
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