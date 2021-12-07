Трамп высказался о предстоящих переговорах Путина и Байдена

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Переговоры президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина будут "неравным матчем" из-за мягкой политики первого. Такое мнение в эфире телеканала Newsmax озвучил экс-президент США Дональд Трамп.

"Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить "Патриотов Новой Англии" (профессиональный клуб по американскому футболу. – Прим. ред.) против школьной команды", – сказал Трамп.

Он также назвал нынешнюю позицию Вашингтона в отношении Москвы и Пекина мягкой, отметив, что при нем внешняя политика США была жестче.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров Путин не планирует.

Ожидается, что лидеры в том числе обсудят юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории сопредельных с ней стран.

