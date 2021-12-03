Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20:23

Президент США заявил, что готовит ряд инициатив по Украине и России

политика

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден заявил, что готовит ряд инициатив, которые касаются Украины и России. Об этом сообщает RT.

"Что я делаю – так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень-очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", – сказал американский лидер.

Он отметил, что вместе со своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном находится в постоянном контакте с Брюсселем и Киевом по поводу ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни может состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Она пройдет в формате видеоконференции.

Ожидается, что лидеры в том числе обсудят юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории сопредельных с ней стран.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать