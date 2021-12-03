Президент США заявил, что готовит ряд инициатив по Украине и России

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Президент США Джо Байден заявил, что готовит ряд инициатив, которые касаются Украины и России. Об этом сообщает RT.
"Что я делаю – так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень-очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать", – сказал американский лидер.
Он отметил, что вместе со своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном находится в постоянном контакте с Брюсселем и Киевом по поводу ситуации на Украине.
Ранее стало известно, что в ближайшие дни может состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Она пройдет в формате видеоконференции.
Ожидается, что лидеры в том числе обсудят юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории сопредельных с ней стран.
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