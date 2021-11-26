На Украине допустили сближение с Россией при окончании финансирования от Запада

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Аналитик Александр Кочетков допустил, что Украина вскоре может начать сближаться с Россией в случае прекращения финансирования со стороны Запада. Об этом эксперт написал в материале для издания "Главред".

По словам аналитика Александра Кочеткова, Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом потребует заставить власти Киева выполнить Минские соглашения.

"Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия", – выразил мнение Кочетков.

Аналитик подчеркнул, что в данный момент Украина не может пойти на выполнение Минских договоренностей. По мнению Кочеткова, следование соглашениям ознаменует потерю относительной независимости страны.

Ранее глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов указал сроки военного вторжения России на территорию Украины. Как заявил генерал, нападение якобы произойдет в конце января или начале февраля 2022 года.

До этого американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.