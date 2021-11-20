РФ обеспокоена возрастающей интенсивностью деятельности спутников разведки США

Фото: AP/TASS/Steve Helber
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ обеспокоена тем, что военные спутники разведки США в последние десятилетия работают очень интенсивно. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Есть тема, которая нас не может не беспокоить – это тема милитаризации космоса. Постепенно мы видим, как последние десятилетия США прежде всего и другие их союзники по НАТО, они постепенно все больше и больше выводят в космос потенциальные носители этого оружия", – сказал он.
Во вторник, 16 ноября, Минобороны России сообщило об успешно проведенном испытании по поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д".
В министерстве отметили, что новая стратегия по космосу США нацелена на создание комплексного военного преимущества. Поэтому российское военное ведомство планово укрепляет обороноспособность.
Позднее Билл Нельсон выразил возмущение испытаниями противоспутникового оружия, которые провела Россия.
По мнению главы NASA, действия российской стороны поставили под угрозу Международную космическую станцию и ее экипаж. Нельсон отдельно отметил, что на борту МКС находились и российские космонавты.
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