Госдеп США обвинил Россию в испытаниях противоспутникового оружия

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В США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые якобы угрожали безопасности экипажа Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости.
Как заявил официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс, РФ провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты. Он подчеркнул, что в результате случившегося появилось множество обломков космического мусора, которые несут угрозу для всего мира.
"США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", – подчеркнул представитель Госдепа.
В Пентагоне также прокомментировали проведенные Россией испытания. Там выразили мнение, что разрабатываемое РФ оружие несет угрозу США и другим космическим державам.
Кроме того, официальный представитель военного ведомства Джон Кирби отметил, что американская сторона поддерживает разработку всеобщих норм при освоении космического пространства.
Ранее появились сообщения об угрозе столкновения МКС с космическим мусором. Из-за этого экипаж Международной космической станции перешел на корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки.
Позднее стало известно, что столкновения МКС с космическим объектом удалось избежать.
Экипаж МКС предупредили об угрозе столкновения с космическим мусором
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