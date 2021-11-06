Российский космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС

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Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Антону Шкаплерову. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

"Процесс передачи смены на станции – это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший ее с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол.

Руководить международным экипажем Шкаплеров будет вплоть до своего возвращения на Землю, запланированного весной 2022 года.

Церемония проводится в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним МКС покинут астронавты США Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.

Антон Шкаплеров прибыл на МКС 5 октября вместе с киноэкипажем картины "Вызов", в состав которого вошли актрисой Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

