Российский космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Европейский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Антону Шкаплерову. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
"Процесс передачи смены на станции – это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший ее с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий", – говорится в сообщении.
Отмечается, что окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол.
Руководить международным экипажем Шкаплеров будет вплоть до своего возвращения на Землю, запланированного весной 2022 года.
Церемония проводится в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним МКС покинут астронавты США Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.
Антон Шкаплеров прибыл на МКС 5 октября вместе с киноэкипажем картины "Вызов", в состав которого вошли актрисой Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
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