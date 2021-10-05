Космический корабль с киноэкипажем стартовал к МКС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Космический корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур для съемок фильма.

Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Согласно данным "Роскосмоса", примерно через 9,5 минуты после отрыва ракеты от стартового стола "Союз МС-19" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и взял курс на станцию.

Ожидается, что в 15:12 по московскому времени экипаж причалит к модулю "Рассвет" отечественного сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17:05.

Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Вместе с киноэкипажем на Международную космическую станцию полетел космонавт Антон Шкаплеров. Он назначен командиром экипажа. Вернуться на Землю Пересильд и Шипенко поможет космонавт Олег Новицкий, который находится на МКС с весны.

Ранее стало известно, что ракета, стартующая к МКС со съемочной группой, названа в честь Германа Титова. Символичное название выбрали в связи с тем, что Титов – первый человек, который пробыл в космосе больше суток, а "Вызов" – первый фильм в истории кинематографа, в котором профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

