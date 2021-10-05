Эксперт рассказал о сложности будущих съемок фильма "Вызов" в невесомости

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд 5 октября отправятся на МКС для съемок первого в истории художественного фильма в космосе. На станцию с космодрома Байконур их доставит пилотируемый корабль "Союз МС-19". Разбираемся, почему снять фильм в невесомости будет крайне сложно и какую кассу он способен собрать в прокате.

Приключения кардиохирурга

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время тренировки на тренажере корабля "Союз" перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Впервые о съемках художественного фильма в космосе объявили в сентябре 2020 года. Поддержку создателям фильма оказывает госкорпорация "Роскосмос". Сюжет "Вызова" развернется вокруг истории кардиохирурга, готовящемуся к полету на МКС. Один из членов экипажа после выхода в открытый космос теряет сознание, его организм может не выдержать нагрузок при возвращении на Землю. Чтобы сохранить ему жизнь, кардиохирургу предстоит выполнить операцию на сердце в условиях невесомости.

Планируется, что на МКС пройдет примерно 35–40 минут действия фильма. Проектом создатели хотят показать, что полеты в космос становятся доступными не только для профессионалов, но и для более широкого круга желающих. Кроме художественной картины, будет снято несколько документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые создают ракеты-носители, космические корабли и необходимую инфраструктуру.

Еще на старте проекта стало известно, что режиссерское кресло займет Клим Шипенко. Зрителям он известен по таким хитам, как "Салют-7", "Текст" и "Холоп". Последний на сегодняшний день является самым кассовым фильмом за всю историю российского кино.

С кандидатурой режиссера определились сразу, а вот актрису на главную роль искали путем всероссийского отбора. Заявки прислали как профессиональные артистки, так и девушки без опыта киносъемок. В итоге комиссия утвердила Юлию Пересильд, ее дублером станет актриса Алена Мордовина. Также в проекте примет участие кинооператор Алексей Дудин.

К полету на МКС съемочную группу начали тренировать в Центре подготовки космонавтов с мая этого года по ускоренной программе. Подготовка была настолько изнурительной, что Клим Шипенко признался, что похудел на 15 килограммов. После тяжелой многомесячной работы участники полета успешно прошли все экзамены. На космодром Байконур они прибыли 19 сентября, где проходили финальный этап предстартовой подготовки.

К МКС с Байконура полетит пилотируемый корабль "Союз МС-19" под управлением космонавта Антона Шкаплерова. Его дублером в экипаже стал Олег Артемьев. На корабле Шипенко и Пересильд займут кресла бортинжинеров. Рядом с актрисой расположится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат. Режиссер будет отвечать за клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре и заслонки воздушной вентиляции. Системы они будут регулировать по команде Шкаплерова.

На станции съемочную группу ждут космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. С первым авторы фильма 17 октября должны вернуться на Землю. По словам режиссера картины, космонавты тоже получат роли в фильме.

"Антон будет играть одного из космонавтов. Он помогает персонажу Юлии спасать товарища, которому нужна помощь, – Олега Новицкого. И Петр Дубров тоже будет участвовать в спасении", – заявил Шипенко на пресс-конференции перед полетом.



Космос как съемочная площадка

Сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с Москвой 24 заявил, что назвал МКС крайне сложным местом для создания художественного фильма.

"Станция – это не совсем удобное место для съемок. Этот процесс требует определенной площади, выставления кадра. А станция – очень маленькое пространство, там невозможно сделать композицию", – рассказывает Ионин.

Кроме того, по словам ученого, в действительности человек с проблемами с сердцем никаким образом не смог бы попасть на МКС.

"Там за малейшие шумы в сердце, с которыми обычный человек всю жизнь может прожить и их не заметить, космонавтов отбраковывают. Поверьте, я лично знаю истории, когда не допускали до полетов из-за небольшой аритмии", – отметил Ионин.

Собеседник Москвы 24 добавил, что картина Клима Шипенко "Салют-7", в которой тоже рассказана история космонавтов, ему в целом понравилась.



Денег соберет?

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на территории Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Киновед и кинокритик Александр Шпагин в беседе с Москвой 24 отметил, что на фильм "Вызов" зрители наверняка пойдут в кинотеатры с большим интересом.





Александр Шпагин киновед, кинокритик Любое ноу-хау, тем более такое, всегда работает. Но станет ли он самым кассовым в истории, сказать сложно. Для этого фильм должен попадать в глубинное народное сознание, причем всех слоев общества. Тогда он может стать культовым.

"Но первый хайп схватить – это тоже хорошо, может принести создателям большие деньги", – говорит Шпагин.

На первом этапе "Вызов" способен собрать кассу, однако затем в дело вступит сарафанное радио, продолжает собеседник Москвы 24. Если фильм окажется плохим, стать чемпионом по сборам у него вряд ли получится, сказал он.





Александр Шпагин киновед, кинокритик Будем ждать, что выйдет яркая интересная картина. Но, к сожалению, когда фильм готовится как суперуспешный, изначально окутывается дополнительным хайпом, чаще всего ничего из этого не получается. Правда, иногда бывают исключения.

Оценил эксперт и выбор режиссера. По словам Шпагина, Клим Шипенко для такого фильма является очень хорошей кандидатурой.

"Он человек, который проявил себя не только в крепком коммерческом кино, чего вполне достаточно, но и фильмах фестивального характера, как тот же "Текст". Это очень яркий и крепкий профессионал. Он умеет снимать хорошее зрительское кино, которое несет в себе еще какие-то смыслы", – резюмировал Шпагин.

Тандем Шипенко и Пересильд собеседник Москвы 24 назвал очень хорошим.

