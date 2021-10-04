Пересильд и Шипенко займут кресла бортинженеров на корабле "Союз МС-19"

Фото: ТАСС/ЦПК/Роскосмос
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко попробуют себя в роли бортинженеров пилотируемого космического корабля "Союз МС-19". Съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС 5 октября с космодрома Байконур, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Единственным профессиональным космонавтом в команде будет командир экипажа Антон Шкаплеров. У него за плечами три длительных полета на МКС.
При этом съемочная группа без дела не останется: Клим Шипенко займет кресло бортинженера-1 слева от командира, а Юлия Пересильд будет выполнять обязанности бортинженера-2.
Возле кресла актрисы будет расположен клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат. В свою очередь, рядом с режиссером разместят клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции. Регулировать эти клапаны съемочная группа будет по команде Шкаплерова.
Ранее сообщалось, что старт пилотируемого корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале и в кинотеатре "Москино Космос".
Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.
МКС поднимут на километр ради корабля со съемочной группой
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