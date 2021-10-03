Киноэкипаж для полета на МКС утвердят 4 октября

Фото: ТАСС/"Роскосмос"/ЦПК
В понедельник, 4 октября, госкомиссия окончательно утвердит экипаж космического корабля "Союз МС-19", который отправится на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма "Вызов". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
"В понедельник, 4 октября, состоится заседание государственной комиссии, где окончательно будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", – говорится в сообщении.
После этого члены основного и дублирующего экипажей проведут предстартовую онлайн-конференцию, в ходе которой ответят на вопросы журналистов. Ее трансляцию можно будет посмотреть на сайтах "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов.
Отмечается, генеральные испытания ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет корабль на орбиту, прошли накануне.
"Сегодня и завтра пройдут "проливки" – проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом", – уточнили в госкорпорации.
Запуск космического корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 5 октября 2021 года.
В состав основного экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. Ожидается, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.
Старт пилотируемого корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале и в кинотеатре "Москино Космос".
Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.
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