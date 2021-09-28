Старт корабля "Союз МС-19" со съемочной группой покажут в прямом эфире

Фото: AP/Roscosmos Space Agency

Первый канал покажет старт пилотируемого космического корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" в прямом эфире. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина", – напомнили в дирекции общественных связей Первого канала.

Трансляция с космодрома Байконур будет запущена 5 октября. Ожидается, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.

Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. В главной женской роли снимется актриса Юлия Пересильд.

